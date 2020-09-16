Иностранцам, имеющим близких родственников в РФ, упростили въезд в страну

Власти РФ упростили порядок въезда в страну для иностранных граждан. В частности, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, теперь смогут оформить визу в упрощенном порядке. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».

Близкими родственниками будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, уточнил премьер. «Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина», — пояснил он.

Также из законодательства исключается норма, согласно которой иностранцы должны были каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.