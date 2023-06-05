Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство обороны РФ представило проект постановления, согласно которому граждан предлагается ставить на воинский учет без явки в военный комиссариат — на основании данных государственных информационных систем. Документ был размещен в воскресенье, 4 июня, на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах», — говорится в проекте постановления. После постановки на воинский учет гражданину направят соответствующее уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в стране и создании единого реестра военнообязанных. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Как сообщали в Минцифры РФ, реестр заработает к осеннему призыву на срочную службу.

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