Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Министерство обороны РФ представило проект постановления, согласно которому граждан предлагается ставить на воинский учет без явки в военный комиссариат — на основании данных государственных информационных систем. Документ был размещен в воскресенье, 4 июня, на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.



«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах», — говорится в проекте постановления. После постановки на воинский учет гражданину направят соответствующее уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в стране и создании единого реестра военнообязанных. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Как сообщали в Минцифры РФ, реестр заработает к осеннему призыву на срочную службу.