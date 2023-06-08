«Коммерсант»: прямую линию с Путиным планируют провести в конце года

Прямую линию президента Владимира Путина в 2023 году планируется провести в ноябре-декабре этого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к АП. По его словам, изначально планировалось провести прямой эфир раньше, «возможно даже этим летом».



«Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре», — говорит источник, связывая выбор времени необходимостью «дождаться определенности» в зоне спецоперации. По его словам, желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления президентских выборов, потому что проводить его уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее.

Президентские выборы должны пройти 17 марта 2024 года, их назначение ожидается в декабре. Пока Путин не объявлял публично о своем участии в будущей президентской кампании.

Начиная с 2017 года прямая линия регулярно проводилась в июне. В 2020 году её не было из-за пандемии коронавируса. В 2022 году прямую линию также решили не проводить.