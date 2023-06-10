Эстония ввела санкции в отношении патриарха Кирилла, запретив ему въезд в страну

Эстония ввела санкции в отношении патриарха Кирилла, запретив ему въезд в страну
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Эстонии запретили въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел список Магнитского, который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла <...>» — отмечается в сообщении на сайте эстонского МИД.

По мнению эстонских властей, патриарх Кирилл «оправдывал и подстрекал» спецоперацию на Украине.

Комментируя данное решение, советник патриарха протоиерей Николай Балашов назвал его «плевком в душу» православных жителей Эстонии. При этом по его словам, планов посещения Эстонии у патриарха Кирилла не имелось, «так что на практические аспекты графика предстоятеля РПЦ данный запрет никак не повлияет».

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