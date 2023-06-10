Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине

Находящийся с необъявленным визитом в Киеве премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине. Об этом, как пишет ТАСС, в субботу сообщило агентство Reuters, не уточняя подробностей.

Как уточняет информагентство, 27 февраля 2022 года транспортный самолет «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто. И хотя борт приземлился за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации, он был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.