В Польше опровергли информацию о причастности к подрывам «Северных потоков»

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В Польше опровергли информацию о причастности к подрывам «Северных потоков»

Польша не имела отношения к взрывам на газопроводах проекта «Северный поток», нет оснований связывать республику с этими событиями. Как пишет РБК, об этом в Twitter заявил координатор польских спецслужб в правительстве республики Станислав Жарын.

«На этот счет уже много месяцев муссируются различные теории и гипотезы. Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение истинной картины событий», — цитирует издание сообщение Жарына.

РБК уточняет, что накануне источники The Wall Street Journal рассказали о новых уликах немецких следователей. Они выяснили, что яхта «Андромеда», предположительно, использованная подрывниками, заходила в польские воды. Кроме того, на территории республики находился логистический центр операции, замеченный в немецком порту белый фургон, который использовали диверсанты, якобы имел польские номерные знаки. Судно было арендовано с помощью базирующегося в Варшаве туристического агентства, эту организацию считают «частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой».

Издание обратило внимание, что, несмотря на широкие связи между следственными ведомствами Германии и Польши, немецкое ведомство не стало делиться с польскими коллегами находками, те узнали о них из СМИ. Источники WSJ отметили, что у Германии нет доказательств причастности властей Польши к взрывам.

При этом The Washington Post писала, со ссылкой на источники, что Вашингтон за несколько месяцев до инцидента узнал о намерениях Киева подорвать трубопроводы с помощью группы водолазов. Эти сведения были получены США от разведок одной из стран Европы. Все причастные к операции подчинялись непосредственно украинскому главкому Валерию Залужному, а президент Владимир Зеленский об операции не знал, говорилось в данных разведки.

Москва также считает, что к взрывам Украина не имеет отношения. Президент Владимир Путин возлагает вину на «англосаксов», считая, что подрыв отвечал их интересам и они имели технические возможности для такой операции. По его мнению, те после ограничительных мер приступили «к диверсиям — невероятно, но факт». США и Великобритания отвергают свою причастность к взрывам, как и любой другой страны НАТО.

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