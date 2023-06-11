Британские и шведские истребители сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

Британские и шведские истребители сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Вечером 10 июня британские истребители Typhoon и шведские Gripen подняли в воздух, чтобы сопроводить российские самолеты над Балтийским морем. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили британские Королевские военно-воздушные силы в Twitter.

«В небе над Балтикой были замечены два дальних бомбардировщика Ту-22М и два истребителя Су-30СМ. В ВВС отметили, что за последние 48 часов это был третий вылет британских истребителей для сопровождения российских самолетов», — уточняет издание.

Ранее в Минобороны Великобритании отмечали, что за последние сутки британские Typhoon дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов. В ведомстве говорили, что самолеты летали вблизи воздушного пространства НАТО.

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