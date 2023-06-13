Путин: необходимости вводить военное положение в России нет

Президент России Владимир Путин не видит необходимости вводить военное положение в стране. Об этом он заявил во вторник, 13 июня, на встрече с военкорами, работающими в зоне проведения СВО, пишет «Интерфакс».

Путин отметил, что на Украине введен очень жесткий контрразведывательный режим, военное положение. «Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать и расширять работу правоохранительных органов и специальных служб», — сказал он.

По мнению президента, необходимо принимать меры безопасности в отношении тех людей, которые могут быть целями террористов. «Конечно, и правоохранительные органы, и сами люди должны думать и обеспечивать безопасность. Но в целом по стране вводить какой-то особый режим — военное положение — нет смысла никакого. Необходимости такой нет», — повторил Путин.

Не видит глава государства и необходимости проводить в России вторую волну мобилизации, отмечает информагентство. «Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день», — заявил он, уточнив, что начиная с января 2023 года в армию РФ набрали порядка 156 тысяч человек с учетом контрактников и добровольцев.