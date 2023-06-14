Законопроект о праве ограниченно годных и судимых служить по контракту прошел первое чтение

Госдума на заседании в среду, 14 июня, приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий возможность поступать на службу в армию по контракту гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Об этом сообщает «Интерфакс».



Как указано в проекте закона, такой подход распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Документ разработали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В нем говорится, что граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут служить по контракту, если не имеют заболеваний, определённых перечнем Минобороны РФ.

В пояснительной записке также отмечается, что «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», в частности, это граждане, имеющие судимость.

«В настоящее время законодательством РФ предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации. Исключение составляют совершившие преступления против половой неприкосновенности, осужденные за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления», — отмечает информагентство.

Законопроект также предусматривает повышение предельного возраста для службы по контракту в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно его предлагается повысить до 70 лет, имеющим иное воинское звание — до 65 лет.