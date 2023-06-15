«Мы нация добрая»: в калининградском заксобрании хотели бы лишить иноагентов матпомощи при ЧС

Депутаты регионального заксобрания высказались за лишение иноагентов возможности получать материальную помощь при чрезвычайных ситуациях. Тема возникла при обсуждении поправок в областной закон «О защите населения и территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на заседании комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку в четверг, 15 июня.



Речь о приведении областного законодательства в соответствие с федеральным — предлагается установить возможность получать иностранным гражданам и лицам без гражданства единовременную матпомощь в случае ЧС. Депутат Олег Урбанюк предложил внести уточнение: «Если они не признаны иноагентом». Докладчица — замминистра строительства и ЖКХ региона Евгения Батуркина — пояснила, что изменять формулировки нельзя, поскольку тогда они будут отличаться от тех, что в федеральном законодательстве.

«Но вообще, логика в этом есть, — вступил в дискуссию председатель заксобрания Андрей Кропоткин. — Может быть, писали [закон], когда иноагенты были „не в фаворе“, а сейчас-то наоборот».

«То есть, все будут тонуть, а его не спасаем?» — рассмеялся глава комитета Вадим Снигирев.

«Мы имеем в виду финансирование. мы спасаем всех. Мы нация добрая», — ответил Кропоткин.

«Это правда», — поддакнул Снигирев.

«А вообще, [было бы] логично [не давать иноагентам матпомощь]», — заключил Кропоткин.