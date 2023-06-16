Минздрав РФ «обескуражен» политизацией повестки Всемирной организации здравоохранения

В последнее время Минздрав России наблюдает политизацию повестки Всемирной организации здравоохранения и надеется, что ситуация будет исправлена. Об этом заявил на ПМЭФ глава министерства Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Современные вызовы меняют прежние взаимоотношения, в том числе в международном сотрудничестве. Но нас, честно говоря, несколько обескураживает политизация определенной повестки Всемирной организации здравоохранения, — сказал Мурашко. — Надеюсь, что последняя Всемирная ассамблея здравоохранения (высший руководящий орган ВОЗ - ИФ) расставит точки и политизации в повестке ВОЗ в последующем не будет».

Как отмечает информагентство, 15 мая Европейский региональный комитет ВОЗ провел специальную сессию, большинство участников которой выступили за закрытие московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний. Еще одним примером политизации в Минздраве называли отказ национальных центров ВОЗ, расположенных в США и Великобритании, предоставить референс-образцы вируса гриппа российскому научному институту без указания причин.