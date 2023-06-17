Минцифры предложило отправлять на «спецсчета» средства авторов-иноагентов, привлеченных за фейки о ВС РФ

Минцифры предложило отправлять на «спецсчета» средства авторов-иноагентов, привлеченных за фейки о ВС РФ
Фото из архива Нового Калининграда
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Минцифры России предложило перечислять на «спецсчета» отчисления от российских видео- и музыкальных платформ, приложений для электронных книг авторам, которые признаны Минюстом иностранными агентами и привлечены к ответственности за фейки о ВС РФ. Ведомство также выступило с идеей запретить размещение у таких авторов рекламы российских рекламодателей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

«Отчисления, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за воспроизведение (контента, — прим. агентства), мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые уже привлечены к административной ответственности за фейки о действии Вооруженных сил РФ», — сказал Шадаев.

По его словам, средства будут удерживать для дальнейшего разбирательства. «Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам», — пояснил министр. Он добавил, что денежные средства будут замораживаться на «спецсчете».


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