Эстония первой из стран бывшего СССР легализовала однополые браки

Эстония первой из стран бывшего СССР легализовала однополые браки
Здание эстонского парламента. Kaupo Kalda, CC BY-SA 4.0, Wikimedia commons
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Парламент Эстонии принял во вторник закон о легализации однополых браков. Таким образом, она стала первой страной Центральной Европы, сделавшей это, сообщает Reuters.

«Однополые браки легальны в большей части Западной Европы, но не в странах Центральной Европы, которые когда-то были коммунистическими и входили в возглавляемый Москвой Варшавский договор, а теперь являются членами НАТО и, в значительной степени, ЕС», — отмечает агентство.

Как напоминает «Коммерсант», в 2022 году эстонское правительство планировало провести референдум с предложением прописать в конституции, что брак — это союз только между мужчиной и женщиной. Инициатором был глава местного МВД Март Хельме, который говорил о том, что «государство не может сохраниться без детей и без морали». В стране тогда прошли протесты против этой инициативы.

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