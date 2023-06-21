Новые запреты: постпреды стран ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

Постпреды государств-членов Евросоюза в среду согласовали очередной пакет санкций в отношении России. В него включены 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд для российских прицепов с товарами. Об этом сообщил в среду журналистам посол Польши в ЕС Анджей Садось, пишет ТАСС.

Как уточнил дипломат, внесенный в санкционный список 70 человек, по его утверждению, «ответственны, в частности, за незаконную депортацию детей». Что касается юрлиц — то это «более 30 хозяйствующих субъектов, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия».

«В списке есть и польские предложения, касающиеся полного охвата санкциями южной ветки „Дружбы“, а также запрета въезда для российских грузовых прицепов», — добавил он.

В то же время в новом пакете санкций нет запрета поставок из РФ алмазов, хотя Польша уже не первый месяц настаивает на внесении этого пункта в список ограничений, констатировал Садось.