Расширение запретов и черных списков: ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций

В пятницу, 23 мая, Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России. В нем предусмотрено включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров через РФ, пишет «Интерфакс».

«Еврокомиссия приветствует утверждение Советом ЕС 11-го пакета санкций против России. (...) Он включает добавление в санкционные списки 87 структур, которые поддерживают российские военный и промышленный комплексы», — отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

В новом санкционном пакете также предусмотрено «расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, например, передовых технологий, авиационных материалов, экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию».

«Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок нефти из России по северному участку нефтепровода „Дружба“, прекращается, — уточняется в сообщении Европейского совета — Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу „Дружба“».

Также расширяются ограничения в части автомобильных грузоперевозок в сообщении с РФ, полностью запретив проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами. Кроме того, ЕС запретил доступ в европейские порты танкеров, которые осуществляют перевалку российской нефти ship-to-ship (с судна на судно), подозреваемых в нарушении условия price-cap (ценовой потолок), введенного странами G7 и Евросоюзом.

В то же время Евросоюз продлил исключение для Японии — для покупки нефти с Сахалина до 31 марта 2024 года не действует условие price-cap, установленное странами G7 и Евросоюзом (суда этих стран не могут транспортировать российскую нефть, если она куплена выше установленного ценового потолка).