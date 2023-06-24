Путин подписал приказ об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

Путин подписал приказ об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Владимир Путин Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Документ опубликован в субботу, 24 июня, на официальном портале правовой информации.

Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно публикации, дополняется статьей 20.51. По ней нарушение режима военного положения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 руб. до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Документ также предусматривает конфискацию автомобиля, если нарушение было совершено с использованием транспортного средства.

Напомним, что 20 сентября 2022 года Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым в него ввели понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение». На данный момент военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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