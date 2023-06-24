Путин подписал приказ об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

Президент Владимир Путин Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Документ опубликован в субботу, 24 июня, на официальном портале правовой информации.



Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно публикации, дополняется статьей 20.51. По ней нарушение режима военного положения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 руб. до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Документ также предусматривает конфискацию автомобиля, если нарушение было совершено с использованием транспортного средства.

Напомним, что 20 сентября 2022 года Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым в него ввели понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение». На данный момент военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.