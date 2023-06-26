Латвия прекратила прием заявлений на визу от россиян из-за «непредсказуемости» событий

Латвия прекратила прием заявлений россиян с просьбой о выдаче виз всех типов. Об этом сообщил в понедельник МИД балтийской республики, пишет ТАСС.

«В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России», — поясняется в тексте сообщения.

В то же время «принятые представительствами заявления, обработка которых началась до 25 июня, будут рассмотрены до конца», уточнили в МИД.