Эстония подготовила схему использования замороженных активов РФ в пользу Украины

Эстония подготовила схему использования замороженных активов РФ в пользу Украины
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Эстония первой среди европейских стран разработала юридическую схему использования замороженных российских активов в пользу Украины, в ближайшие недели ее должно одобрить правительство. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на эстонские СМИ.

«Решение почти готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем продемонстрировать другим странам, как решение может работать на законных основаниях», — сообщила премьер Эстонии Кая Каллас.

Как уточняет информагентство, согласно разработанной схеме, Украине необходимо документировать ущерб, который ей наносит Россия, после чего Эстония передает ей имеющееся в стране российское имущество. После этого Россия может рассчитаться с Украиной. Если она этого не сделает, то это покажет, что весь ущерб причинила она сама.

В Эстонии подчеркнули, что ущерб будет возмещаться за счет лиц, имеющих доказанную связь с формированием российской политики или содействующих ее реализации. «Поэтому возмещение убытков по-прежнему будет происходить только за счет активов определенных лиц, то есть частями», — заявил вице-канцлер МИД Эрки Кодар.

По данным Бюро финансовой разведки (RAB), на начало июня в Эстонии заморожено 34,8 млн евро, в том числе более 8,7 млн евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента.

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