В Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

Игрок хоккейного клуба первой лиги с российским гражданством арестован в Польше по обвинению в шпионаже. Как пишет «Коммерсант», об этом в Twitter сообщил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.



«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности. Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена», — цитирует издание сообщение Зебро.

Как отметил польский министр, это уже 14-й задержанный в республике член раскрытой шпионской сети. «Задержанный — гражданин России и профессиональный спортсмен хоккейного клуба первой лиги», уточнили в пресс-службе министра-координатора спецслужб. Имя хоккеиста не называется.

По информации газеты Wyborcza, мужчину задержали в Силезском воеводстве, ему 28 лет, его имя — Максим С. Мужчина находился в Польше с октября 2021 года и занимался обнаружением критической инфраструктуры в нескольких польских воеводствах, сообщает Генпрокуратура Польши. «Собранные в ходе следствия материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении порученных ему задач», — говорится в сообщении ведомства.

Хоккеист арестован на три месяца, ему уже предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польши. Эта статья предусматривает до десяти лет тюрьмы. Расследование ведет Люблинское отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.