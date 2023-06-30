В Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

В Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Игрок хоккейного клуба первой лиги с российским гражданством арестован в Польше по обвинению в шпионаже. Как пишет «Коммерсант», об этом в Twitter сообщил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности. Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена», — цитирует издание сообщение Зебро.

Как отметил польский министр, это уже 14-й задержанный в республике член раскрытой шпионской сети. «Задержанный — гражданин России и профессиональный спортсмен хоккейного клуба первой лиги», уточнили в пресс-службе министра-координатора спецслужб. Имя хоккеиста не называется.

По информации газеты Wyborcza, мужчину задержали в Силезском воеводстве, ему 28 лет, его имя — Максим С. Мужчина находился в Польше с октября 2021 года и занимался обнаружением критической инфраструктуры в нескольких польских воеводствах, сообщает Генпрокуратура Польши. «Собранные в ходе следствия материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении порученных ему задач», — говорится в сообщении ведомства.

Хоккеист арестован на три месяца, ему уже предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польши. Эта статья предусматривает до десяти лет тюрьмы. Расследование ведет Люблинское отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter