Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, пишет «Интерфакс».

«В ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии Польша заинтересована в размещении американского ядерного оружия», — цитирует Моравецкого европейская пресса.

Напомним, министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В июне Лукашенко заявил, что значительная часть российского тактического ядерного оружия уже поступила в Белоруссию.