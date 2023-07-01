Власти Франции считают, что на протесты в стране повлияли Snapchat, TikTok и видеоигры

Онлайн-платформы и социальные сети сыграли негативную роль в ходе беспорядков во Франции в последние дни. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, пишет «Коммерсант».

«Платформы и социальные сети играют значительную роль в происходящем в последние несколько дней. Мы видели, что некоторые из них — Snapchat, TikTok — использовали для организации митингов и имитировали насилие»,— пояснил Макрон (цитата по BFMTV).

Он подчеркнул, что власти Франции будут обращаться к администрации соцсетей с запросами, чтобы выявить пользователей, публикующих контент, который может усугубить ситуацию в стране. «Есть ощущение, что некоторые выходят на улицы, играя в видеоигры, от которых они опьянели»,— добавил он.

Как напоминает информагенство, 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка, отказавшегося выполнять требования полиции. В тот же день вечером прошла акция протеста у здания местной полиции. Затем начались столкновения протестующих с полицией. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа и регионы Франции. По данным Le Figaro, беспорядки из-за смерти подростка стали самыми масштабными с 2005 года.