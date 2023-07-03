В кабмине решили переиздавать нормативный словарь русского языка каждые 5 лет

В кабмине решили переиздавать нормативный словарь русского языка каждые 5 лет
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В России утвердили требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин , сообщает «Интерфакс».

«Нормативный словарь издается и распространяется в электронном виде. Переиздание нормативного словаря осуществляется не реже одного раза в пять лет», — отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется в постановлении, нормативным считается «словарь, являющийся официальным источником информации о нормах современного русского литературного языка, описывающий лексическую систему современного русского литературного языка, не содержащий фактов, противоречащих современному употреблению языковых единиц».

Также нормативный словарь содержит перечень иностранных слов, «не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке (слов, которые обозначают понятие, для которого нет слова в русском языке либо которые отличаются от сходного по значению русского слова стилистической характеристикой или оттенком значения)», уточняется в документе.

Напомним, в феврале 2023 года Госдума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

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