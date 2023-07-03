В ООН ищут «креативные способы» ускорить экспорт продовольствия и удобрений из РФ

ООН занята поиском «креативных способов» для ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом сообщил в понедельник представитель генсека организации Фархан Хак, пишет «Интерфакс».

«Наша коллега Ребекка Гринспан (генсек Конференции ООН по торговле и развитию — ИФ) находится в контакте со многими сторонами, в том числе с европейскими странами, чтобы найти креативные способы, которые позволят ускорить экспорт продовольствия и удобрений из РФ», — заявил Хак на брифинге, отвечая на вопрос об идее подключения дочернего банка Россельхозбанка к системе SWIFT.

Как уточняет информагентство, ранее в понедельник Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что РФ и ЕС обсуждают идею выделения из Россельхозбанка «дочки» с доступом к SWIFT для спасения «зерновой сделки». Газета отмечала, что такой вариант расценивается как «лучший из худших».

«Зерновую сделку» заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года, на данный момент она действует до 17 июля. В конце мая российский МИД заявил, что «черноморской инициативе» придется подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других «системных» проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.