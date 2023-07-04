МВД утвердило ограничения прав на управление автомобилем за неявку в военкомат

МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем, если они не придут в военкомат по повестке. Приказ ведомства вступит в силу 11 июля. Он был опубликован 3 июля в «Российской газете».

В документе указано, что, если военнообязанный не явится в комиссариат по повестке, то его право на управление транспортными средствами ограничивается. Это решение вносится в единый реестр воинского учета. А в течение суток сведения поступят в МВД или Госавтоинспекцию.

Чтобы это ограничение утратило силу, в Реестр воинского учета должно поступить решение о его отмене. Отмена тоже произойдет в течении суток.

«В ногу со временем»: что известно о вручении электронных повесток россиянам

Президент России Владимир Путин в апреле подписал новый закон об электронных повестках и создании единого реестра воинского учета. Неявка в военкомат без уважительной причины по прошествии 20 суток влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью, регистрацию ИП и ограничение в пользовании водительскими правами.