Кабмин утвердил постановления о пенсиях контрактников и мобилизованных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, которые регулируют вопросы пенсионного обеспечения граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы, в том числе участников СВО. Об этом пишет «Интерфакс».



Речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.

«Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы», — пояснили в кабмине.

Как отмечает агентство, постановления подготовлены для реализации новых норм федерального закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников отдельных силовых ведомств, принятых в феврале 2023 года.