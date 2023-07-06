МВД: уклонисты от армии не смогут сдать на права и получить другие госуслуги ГИБДД

МВД: уклонисты от армии не смогут сдать на права и получить другие госуслуги ГИБДД
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вооруженные силы

В Россию граждане, не явившиеся в военкомат по призыву, не смогут заменить водительские удостоверения или получить другие госуслуги ГИБДД. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, пишет «Интерфакс».

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги — они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — сказал Черников, уточнив, что ГИБДД использует интегрированную с военкоматами базу данных, где представлена информация об уклонистах от призыва.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание Единого реестра воинского учета. Документом разрешается оповещать военнообязанных о призыве через электронные повестки, а также вводится ряд ограничений для уклоняющихся от призыва.

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