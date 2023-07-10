Президента Узбекистана переизбрали на новый срок

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В Узбекистан досрочные президентские выборы выиграл действующий президент Шавкат Мирзиеев. Он набрал 87,5% голосов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома Зайниддина Низамходжаева.

«По предварительМирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года — после смерти первого главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев выиграл новые выборы с 80,12% голосов.ным данным, за Мирзиеева отдали свои голоса 13 625 055 человек, или 87,5% избирателей из числа, принявших участие в голосовании», — сообщил он, уточнив, что в соответствии со статьей 35 закона «О выборах президента Республики Узбекистан» это дает право считать Мирзиеева избранным главой государства.

Как уточнили в Избиркоме, на выборы президента были зарегистрированы более 19,5 млн избирателей, из них проголосовали 15 671 405, в частности свыше 800 тысяч избирателей сделали это досрочно, в том числе около 188 тысяч — за рубежом.


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