В Госдуме предлагают обязать власти и бюджетные организации закупать отечественные авто

Российские органы власти и бюджетные организации следует обязать закупать отечественные автомобили. Кроме того, необходимо пересадить на произведенные в России автомобили и депутатов. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению Володина, закупка госорганами отечественных автомобилей станет хорошей поддержкой для российских производителей и положительно скажется на качестве машин.

«Какие мы — такие и автомобили. Поэтому будем требовательными к автопрому. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим», — уверен спикер Госдумы.

Предложение Володина поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов, заверив, что сотрудники его ведомства готовы пересесть на отечественные автомобили.