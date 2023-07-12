В России регионы наделили правом выбирать способы борьбы с бездомными животными

В России регионы наделили правом выбирать способы борьбы с бездомными животными
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

Российским регионам предоставили право выбирать способы борьбы с безнадзорными животными. Соответствующий закон приняла в окончательном чтении Госдума. В поддержку документа высказался 301 депутат, против — 31, воздержались семеро, пишет «Интерфакс».

Закон дает возможность регионам устанавливать порядок работы с животными без владельцев и определять перечень мероприятий по борьбе с этим явлением.

При этом в документе остаются требования, которые необходимо соблюдать при отлове бездомных животных, в том числе запрет «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных». В то же время в нем содержится уточнение: «...если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ».


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