Госдума одобрила запрет на имущественную господдержку иностранных агентов

Госдума одобрила запрет на имущественную господдержку иностранных агентов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла два законопроекта, которые ужесточают законодательство об иностранных агентах. Об этом пишет «Коммерсант».

В частности, одобрен запрет на получение имущественной государственной поддержки для иноагентов. Также вводится ответственность для тех, кто помогает им обходить запреты. Финансовая поддержка иностранных агентов уже запрещена.

Как указывает издание, гражданам и организациям, которые помогают иноагентам обходить установленные законом ограничения, Минюст сначала будет выносить предупреждение. При игнорировании предписания им грозит административная ответственность: гражданам — штрафы до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч (или отстранение от должности на срок до двух лет), юрлицам — до 300 тысяч.

Законопроекты также разрешают Минюсту проводить внеплановые проверки в отношении иноагентов и тех, кто помогает им обходить требования законодательства.

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