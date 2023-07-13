Госдума одобрила запрет на имущественную господдержку иностранных агентов

Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла два законопроекта, которые ужесточают законодательство об иностранных агентах. Об этом пишет «Коммерсант».



В частности, одобрен запрет на получение имущественной государственной поддержки для иноагентов. Также вводится ответственность для тех, кто помогает им обходить запреты. Финансовая поддержка иностранных агентов уже запрещена.

Как указывает издание, гражданам и организациям, которые помогают иноагентам обходить установленные законом ограничения, Минюст сначала будет выносить предупреждение. При игнорировании предписания им грозит административная ответственность: гражданам — штрафы до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч (или отстранение от должности на срок до двух лет), юрлицам — до 300 тысяч.

Законопроекты также разрешают Минюсту проводить внеплановые проверки в отношении иноагентов и тех, кто помогает им обходить требования законодательства.