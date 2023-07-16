Власти Турции заявили о поддержке расширения НАТО ради «прочного мира и стабильности»

Турция поддерживает географическое расширение блока и продолжит оставаться союзником альянса. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, пишет «Интерфакс».

«Турция активно участвует в противостоянии возникающим вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО. В будущем Турция продолжит оставаться верным союзником и важнейшим партнером в новых инициативах альянса», — написал Алтун в статье для журнала Middle East Eye, подчеркнув, что «Турция считает, что расширение альянса является ключом к прочному миру и стабильности во всем мире».

При этом он уточнил, что страна поддерживает географическое расширение НАТО «не против конкретной страны, а для того, чтобы превратить альянс во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности».

«Давняя и глубокая приверженность Турции НАТО защитила Европу. Ее постоянное участие жизненно важно для безопасности континента», — добавил он, заверив что «Анкара будет и впредь оставаться партнером НАТО в решении общих проблем альянса», и это будет осуществляться «в соответствии с требованиями ее национальной безопасности».