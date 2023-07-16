«И здесь у них облом»: Путин считает, что европейские политики утратили независимость

Европейские политики полностью утратили свою независимость и подчиняются США. Такое мнение озвучил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут из-за океана, они все делают. Если им завтра скажут: „мы решили всех вас повесить“, то они, потупив взгляд, и, удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства?» — сказал Путин.

«Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — подчеркнул президент.