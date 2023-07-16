«И здесь у них облом»: Путин считает, что европейские политики утратили независимость

«И здесь у них облом»: Путин считает, что европейские политики утратили независимость
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Политика

Европейские политики полностью утратили свою независимость и подчиняются США. Такое мнение озвучил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут из-за океана, они все делают. Если им завтра скажут: „мы решили всех вас повесить“, то они, потупив взгляд, и, удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства?» — сказал Путин.

«Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — подчеркнул президент.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter