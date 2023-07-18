В России на 5 лет повысили предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве

Госдума приняла в заключительном чтении законопроект, повышающий на 5 лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания, и увеличивающий на тот же срок предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года, однако предусматривается переходный период до 1 января 2028-го. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняет информагентство, законом устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев он составляет 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания — 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет. При этом граждане в возрасте от 50 до 54 лет, переведенные военкомами в отставку до 1 января 2024 года, не подлежат зачислению в запас. Однако они могут по своему желанию подать заявления в военный комиссариат о продолжении пребывания в запасе до достижения нового предельного возраста пребывания в нем.

Документ также устанавливает, что граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны.