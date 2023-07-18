Алиханов решил упразднить возглавляемый им совет отцов

Алиханов решил упразднить возглавляемый им совет отцов
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов решил упразднить совет отцов, учрежденный почти три года назад. Проект соответствующего указа опубликован на сайте областного правительства. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Совет отцов был создан в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года Антон Алиханов утвердил его состав с собой во главе. Возглавить совет губернатору предложила уполномоченный по правам ребенка области Ирина Ткаченко.

Предполагалось, что этот совещательный орган объединит «неравнодушных к детским проблемам отцов из всех муниципалитетов региона». Среди задач совета указывались поддержание престижа отцовства и проведение семинаров и совещаний по вопросам гендерной и семейной политики.

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