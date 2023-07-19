«Сейчас это крайне неактуально»: калининградские власти отказались от сотрудничества с Европой

В новой стратегии социально-экономического развития Калининграда власти отказались от коммуникации с европейскими соседями. Текст концепции был зачитан во вторник, 18 июля, первым заместителем главы администрации города Игорем Шлыковым на оперативном совещании мэрии, после чего прокомментирован главой горадминистрации Еленой Дятловой.



По словам Дятловой, концепция должна указывать, «куда мы движемся», однако предыдущий документ, разработанный в 2013 году, заявлял, что одним из приоритетов развития является культурная, образовательная и бизнес-коммуникация «между европейскими странами и Россией».

«Наверное, сейчас это крайне неактуально, — пояснила Дятлова. — Вряд ли мы будем обеспечивать бизнес-коммуникацию между европейскими странами и Россией. Первое — это изменение направлений и другая формулировка видения развития Калининграда».

Дятлова добавила, что изменение концепции жители скоро почувствуют «через политику, которая реализуется в городе».

«Вы же видите, что происходит в последние годы, — пояснила свои слова Дятлова. — Мы очень много занимаемся зелеными насаждениями, мы начали заниматься (и это в приоритете) общественными территориями. Мы поменяли концепцию по ремонтам улиц, где мы начинаем смещать акценты с ремонта улично-дорожной сети к ремонту тротуаров».

Во главу угла, согласно новой стратегии, как уверяет Елена Дятлова, «мы ставим человека», и это направление будет «подложено под текущую деятельность 14 муниципальных программ».

Отметим, что согласно докладу Игоря Шлыкова, Калининград — это «город 15-минутной доступности, инновационно-образовательный, креативный, туристический центр на Балтике».