Госдума приняла закон о внедрении «исламского банкинга» в ряде регионов России

Госдума приняла закон о внедрении «исламского банкинга» в ряде регионов России
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Госдумой принят закон о внедрении так называемого «исламского банкинга» в ряде регионов России. Документ, предусматривающий проведение эксперимента по установлению на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима по исламскому финансированию, вступит в силу 1 сентября 2023 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Эксперимент будет проходить в течение двух лет — с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года — в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане. При этом территория его проведения может быть расширена Правительством РФ по согласованию с Центробанком.

Принять участие в эксперименте сможет кредитная организация, некредитная финансовая организация, а также юрлицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Минимальный размер собственных средств участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, устанавливается на срок проведения эксперимента в следующем размере: с 1 сентября 2023 года — 10 млн рублей, с 1 января 2024 года — 15 млн рублей.

«Участники эксперимента при совершении сделок не смогут устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. При этом допускается установление выплаты в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных операций. Также участники будут не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и с торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом. Кроме того, участник эксперимента не сможет отказывать физическим или юридическим лицам в оказании финансовых услуг исламского банкинга по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Также закон дает возможность оформить специальную «исламскую ипотеку», используя для этого материнский капитал.

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