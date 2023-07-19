В офисе президента ЮАР заявили, что Путин не приедет лично на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в августе. Об этом говорится в официальном сообщении офиса президента ЮАР Сирила Рамафосы, пишет «Интерфакс».

«По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров», — уточняется в пресс-релизе.

Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей Международного уголовного суда, выдавших ордеры. И хотя Москва не признает МУС, ЮАР не собирается выходить из-под юрисдикции этого суда. В то же время президент Рамафоса заявил, что «было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина».

Саммит БРИКС намечается на 22-24 августа. В нем примут участие лидеры ЮАР, Бразилии, Индии, Китая. Это будет первый очный саммит БРИКС с начала пандемии коронавируса COVID-19.