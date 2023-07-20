Британия сняла санкции с отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена Олега Тинькова

С бизнесмена Олега Тинькова, отказавшегося от российского гражданства, сняли санкции в Великобритании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на уведомление OFSI — ведомства, ответственного за санкционное правоприменение.

Заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг с Тинькова сняли с 20 июля. Как отмечает информагентство, это уже второй случай вывода из российского сегмента британского санкционного списка в июле: 6 июля санкции были сняты с Льва Хасиса, который до февраля 2022 года был первым зампредом Сбербанка, а затем, как и Тиньков, покинул РФ.

Крупнейшим активом Тинькова в России была косвенная доля в основанном им банке «Тинькофф», которую он продал апреле 2022. В октябре того же года предприниматель заявил об отказе от российского гражданства.