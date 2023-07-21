В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии и дезертирство

В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии и дезертирство
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В России хотят лишать гражданства по рождению за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов, пишет «Коммерсант».

Авторы документа напомнили в пояснительной записке о принятом в апреле Федеральном законе № 138, в котором прописаны основания для лишения гражданства РФ — совершение преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление), а также действия, создающие угрозу национальной безопасности России.

Однако действие апрельского закона не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или на основании федерального конституционного закона. Речь идет, например, о жителях Крыма, получивших гражданство на основании ФКЗ от 11 июня 2021 года.

Принятие же нового закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом и равенства конституционно-правового статуса всех субъектов России, считают авторы документа.

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