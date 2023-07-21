В реестр иноагентов внесены предприниматель Константин Боровой и журналист Михаил Козырев

Минюст обновил реестр иноагентов, в него попали четыре человека и четыре организации. Среди них — журналист и бывший продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев и бывший депутат Госдумы предприниматель Константин Боровой.



Также в реестр внесены Павел Суляндзига, Александр Литвинов, «Центр Т», Общественная организация «Омское гражданское объединение», автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого», интернет-журнал и медиаплатформа «7×7 — Горизонтальная Россия».

Константин Боровой обвиняется в том, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией». Также указано, что он выступал против специальной военной операции на Украине.

В отношении Михаила Козырева говорится о том, что он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине». Также он «выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних», «осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства».

В настоящее время в реестр иноагентов включены 647 человек и организаций.