Пригожин зарегистрировал в Белоруссии компанию по «управлению недвижимым имуществом»

Владелец группы «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Об этом сообщает «Интерфакс».



Соответствующая информация опубликована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии. Согласно данным регистра, ООО было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для передислоцировавшегося в Белоруссию ЧВК «Вагнер».

Основным видом деятельности ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» заявлено «управление недвижимым имуществом». Собственником (учредителем) компании заявлено общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (РФ), руководителем — Пригожин Евгений Викторович.