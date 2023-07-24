В России запретили менять пол без медицинских показаний

В России водится запрет на смену пола, сделать это теперь будет возможно только при наличии медицинских показаний. Соответствующий закон подписал в понедельник, 24 июля, президент РФ Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

Законом вводится запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Запрещается изменять пол в документах — в случае внесения подобных изменений паспорт гражданина будет считаться недействительным уже спустя три месяца. В то ж время на граждан, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете, его нормы распространяться не будут.

В документе также прописано, что в случае смены пола одним из супругов брак аннулируется. Кроме того, справка о смене пола означает автоматический запрет на усыновление детей.

Как напоминает информагентство, закон о запрете смены пола одобрен Советом федерации 19 июля, Госдума приняла его в окончательном чтении 14 июля.