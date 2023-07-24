В России намерены ввести единовременную выплату семьям детей, пострадавших в ходе СВО

В России намерены ввести единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. на каждого ребенка, который получил увечье в ходе специальной военной операции. Соответствующий проект указа, разработанного Министерством труда РФ, размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет «Интерфакс».

В министерстве уточнили, что помощь получат семьи детей, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Крым.

Размер выплаты составит 100 тыс. рублей, порядок ее предоставления будет установлен правительством. Данная мера поддержки не будет учитываться при предоставлении других социальных выплат.

В документе также прописана рекомендация регионам предусмотреть для пострадавших детей возможность ежегодного отдыха и оздоровления, а при необходимости — санаторно-курортного лечения.