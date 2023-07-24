По году в год: Госдума обещает поэтапное повышение верхней границы призывного возраста

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В России верхнюю границу нового призывного возраста срочной службы будут повышаться поэтапно — по году в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Она будет поэтапно [повышаться]. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год», — уточнил парламентарий, добавив, что законопроект о повышении призывного возраста срочной службы Госдума рассмотрит 25 июля во II чтении.

Как напоминает информагентство, в марте группа депутатов во главе с Картаполовым внесла на рассмотрение палаты законопроект, предполагавший поэтапное повышение нижней границы призывного возраста срочной службы с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Верхнюю границу призывного возраста предлагалось установить на уровне 30 лет (сегодня 27 лет). В ходе работы над законопроектом ко второму чтению комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, а верхняя составит 30 лет.

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