Госдума повысила в 5 раз штрафы за переход ж/д путей в неположенных местах

В России размер штрафа за хождение по железнодорожным путям в неположенных местах увеличили в 5 раз — со 100 до 500 рублей. Соответствующий закон приняла во вторник в третьем чтении Госдума, пишет «Интерфакс».

Как уточняется в документе, «лицо привлекается к административной ответственности, если в пределах 1 км от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком».

При этом за аналогичное правонарушение, совершенное в Москве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, размер штрафа составит 1500 рублей, уточняется в законе.