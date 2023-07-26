До 30 млн: Госдума освободила россиян от комиссии за переводы денег самим себе

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Россияне смогут ежемесячно переводить между своими счетами в разных кредитных организациях до 30 млн рублей без комиссии. Соответствующий закон приняла в среду, 26 июля, Госдума РФ, пишет «Коммерсант».

Уточняется, что действие документа будет распространяться только на переводы в Системе быстрых платежей либо в приложении банка. Данная мера направлена на неограниченный перевод крупных средств от продаж недвижимости, а также против «зарплатного рабства».

Как напоминает информагентство, сегодня клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. руб. в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. руб. в месяц, то комиссия составит не более 0,5% суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.

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