Путин: Россия выделит более 90 млн долларов на развитие ряда стран Африки

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В ближайшее время Россия выделит на развитие ряда стран Африки порядка 90 млн долларов. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» президент Владимир Путин.

«Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной задолженности составляет 23 млрд долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 млн», — сказал он, подчеркнув, что РФ всегда будет ответственным поставщиком продовольственных товаров, продолжив поставки в нуждающиеся страны и регионы.

«Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», — сказал Путин и также пообещал странам Африки торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства и аграрного сектора.

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