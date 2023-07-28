4 года за 10 тысяч: в Госдуму внесен закон об усилении ответственности за мелкое взяточничество

В России хотят отправлять в тюрьму на срок до 4 лет за взятку, не превышающую 10 тысяч рублей. Предусматривающих подобные меры законопроект, ужесточающий ответственность за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп, внесен в Госдуму. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — пояснил Пискарев в своем телеграмм-канале, уточнив, что законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей: за это будет грозить от 3 до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, у совершивших такие преступления будет конфисковываться имущество. По действующему законодательству конфисация не предусмотрена, однако ее введение, по мнению парламентария, позволит компенсировать ущерб потерпевшим.

Кроме того, «появляются новые квалифицирующие признаки, такие как «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».

«Отдельные лица, нередко объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками», — написал глава комитета. Доля мелких взяток составила в 2021 году пятую часть всех коррупционных преступлений, пояснил Пискарев.

К рассмотрению внесенного группой авторов законопроекта Госдума приступит в осеннюю сессию.