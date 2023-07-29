В Вильнюсе задержали мужчину за разрисовывание инсталляции в виде ШИЗО Навального

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В Вильнюсе задержали мужчину по подозрению в разрисовывании инсталляции в виде штрафного изолятора (ШИЗО) оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Delfi со ссылкой на полицию Вильнюсского округа.

По данным правоохранителей, в ночь на 28 июля мужчина изрисовал мелками тротуар и инсталляцию на проспекте Конституции. Полиция возбудила дело по факту нарушения общественного порядка.

Как отмечает «Коммерсант», инсталляцию открыли в Вильнюсе 5 июля, она представляет собой макет штрафного изолятора. Прохожим предлагается «хотя бы на мгновение» почувствовать то, «что ощущает главный враг Путина — лидер оппозиции Алексей Навальный». Автор инсталляции — брат Навального Олег. По сведениям издания, 7 июля ее пытались поджечь, а позже обмотали черной лентой. Арт-объект будет находиться в Вильнюсе до конца июля.

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