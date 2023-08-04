В Польше задержан очередной обвиняемый в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу, 4 августа, «Коммерсант».

По данным министра внутренних дел и администрации Польши, координирующего работу спецслужб, Мариуша Каминьского, задержанный Михаил А. наблюдал за военными объектами и портами, а также вёл пропагандистскую деятельность в пользу РФ. Подозреваемый по решению суда помещён под стражу на три месяца.

Это уже 16-й обвиняемый в списке участников «в деятельности шпионской сети, работающей на Россию». Ранее задержанные граждане России и Украины, по материалам Gazeta Polska, готовили диверсию на польской железной дороге.