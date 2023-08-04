В Польше задержан очередной обвиняемый в шпионаже в пользу России

Все новости по теме: Международные отношения

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу, 4 августа, «Коммерсант».

По данным министра внутренних дел и администрации Польши, координирующего работу спецслужб, Мариуша Каминьского, задержанный Михаил А. наблюдал за военными объектами и портами, а также вёл пропагандистскую деятельность в пользу РФ. Подозреваемый по решению суда помещён под стражу на три месяца.

Это уже 16-й обвиняемый в списке участников «в деятельности шпионской сети, работающей на Россию». Ранее задержанные граждане России и Украины, по материалам Gazeta Polska, готовили диверсию на польской железной дороге.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter